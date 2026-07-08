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Франция разместит военных в Швеции

16:55 362

На севере Швеции в местечке Будене будут размещены две сотни французских солдат, когда вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом передает телеканал SVT.

Решение будет принято 8 июля на встрече президента Франции Эммануэля Макрона и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Анкаре на саммите НАТО.

Как пишет SVT, пока не ясно, о каком именно французском подразделении идет речь, но упоминаются горные войска, специализирующиеся на зимних боевых действиях в субарктических условиях.

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