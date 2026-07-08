Трамп: Помирю Россию и Украину, как Азербайджан и Армению…

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться примирения России и Украины, как ранее сделал это в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Об Трамп сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Думаю, что соглашение (между Киевом и Москвой) будет достигнуто. Нам уже удавалось добиваться соглашений», - сказал Трамп.

В качестве примера он привел конфликт между Азербайджаном и Арменией, который продолжался 32 года и который ему удалось урегулировать.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него срок, к которому он рассчитывает добиться соглашения между Украиной и Россией, Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных рамок: «Нет, у меня нет никаких сроков. Здесь невозможно устанавливать дедлайны - слишком многое поставлено на карту».

Кроме того, президент США сообщил, что планирует посетить Украину.

«Да, поехал бы. Хотя я бы предпочел, чтобы к тому времени война уже закончилась. Не уверен, что Секретная служба была бы в восторге от такой поездки. Думаю, люди там находятся в тяжелом положении. Было бы хорошо попасть в Киев до того, как городу будет нанесен еще больший ущерб. Если честно, это очень красивый город. Да, я поеду в Украину, когда для этого настанет подходящее время», - добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что сегодня вечером планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер также выразил мнение, что президенты РФ и Украины встретятся, но вряд ли она пройдет в Москве.

По его словам, Путин – «тяжёлый персонаж», но и Зеленский также «тяжёлый персонаж»: «Не самый простой. Там много преданности. И много любви к странам и всё такое. Но мы достигли большого прогресса в последние две недели.

Между ними совсем немного разницы - между россиянами и украинцами. Они могут поладить. Это ужасная война.

Это одна из динамик, которая изменилась в последние несколько месяцев. Россиянам становится сложнее защищать своё воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст возможность для переговоров», - сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что украинцы смогут производить ракеты к Patriot: «Знаете, они смогут это производить. Вы сможете это раскусить. Большинство стран не могут. Если бы я сказал это большинству стран, они бы не поняли, о чём идёт речь. А они (украинцы) - очень изобретательны». В то же время он исключил вариант передачи перехватчиков Patriot Украине, заявив, что США самим необходимы эти вооружения.

Президент США также допустил защиту воздушного пространства Украины, «если это будет необходимо».

Трамп назвал удары украинской армии по нефтеперерабатывающим заводам России «эскалацией, которая может помочь положить конец конфликту».

В то же время присутствующий на встрече госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «мы будем помогать Украине бить вглубь РФ, чтобы она закончила войну».