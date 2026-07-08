€70 млрд Украине от стран НАТО

Страны НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году, говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.

«На 2026 год страны НАТО обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году», - сказано в документе.

Также отмечается, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности». Подавляющую часть помощи оказывают страны Европы и Канада через двусторонние и многосторонние механизмы поддержки. Помощь должна быть «справедливой, предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе».