Президент и премьер Чехии прилетели в Анкару отдельно из-за ссоры

Первыми прибыла делегация во главе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, которую в Анкаре встретил министр торговли Турции Омер Болат. Вскоре после этого приземлился второй правительственный самолет Чехии — с президентом Петром Павелом на борту. Его встречал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Чехия направила две конкурирующие делегации для участия в саммите НАТО в Анкаре (Турция). Об этом 7 июля сообщает американский телеканал CNN.

«Чешское правительство не объяснило, почему эти два политика не смогли отправиться в поездку вместе, несмотря на то что вылетели из одного и того же аэропорта в Праге с разницей менее часа. Вероятно, главную роль сыграла личная неприязнь. Павел и Бабиш уже несколько месяцев находятся в состоянии конфликта по поводу саммита», — пишет CNN.

Публично Бабиш заявлял, что «ему нужно больше пространства» для переговоров в Анкаре и для объяснения того, почему Чехия является одной из трех стран НАТО, не выполняющих текущие целевые показатели по расходам на оборону.

«Однако между этими двумя политиками возникли противоречия по целому ряду вопросов, включая решение правительства сократить расходы на оборону, а также отказ Павела назначить в правительство Бабиша спорного антисистемного политика правого толка», — пишет CNN.

Пытаясь помешать президенту Павелу принять участие в саммите НАТО, Бабиш явно стремился нанести ему как можно более чувствительный удар, сообщают журналисты. Дело в том, что именно Альянс на протяжении многих лет был «родной стихией» Павела. В частности он, генерал чешской армии в отставке, ранее возглавлял Военный комитет НАТО — одну из высших должностей в Альянсе.