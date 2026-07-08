Заснуть в одной реальности, проснуться в другой… Азербайджан в эпоху алгоритмов

Современное общество находится в окружении агрессивных информационных потоков. Каждый из нас является либо пассивным носителем, либо непосредственным источником информации. Человек в бесконечном процессе обмена информацией может участвовать даже неосознанно. Любое наше поведение и даже любая реакция на происходящие события являются кодовой информацией, которая позволяет инженировать общественное сознание масс, а значит и управлять нами. Принципиально подчеркнем, что социальная инженерия как раз и является основным прикладным инструментарием современной массовой политики. Более того, сегодня социальная инженерия в политике дает несравнимо большие результаты, чем административные ресурсы, которые, напомним, когда-то считались незаменимыми. Кстати, популярные социальные сети и различные «продукты» искусственного интеллекта также являются результатом работы социальной инженерии. С помощью этой самой инженерии нас буквально «загоняют» в рамки готовых алгоритмов поведения и мышления. Современному человеку лишь кажется, что он в повседневной жизни делает самостоятельный выбор, а на самом деле траектория этой самостоятельности и его индивидуальность планомерно сужаются. Благодаря интернету информация бесконтрольно размножается. Данный процесс происходит даже тогда, когда мы спим. Так, современный человек может заснуть в условиях одной информационной реальности, а проснуться уже в окружении абсолютно новой реальности. Таким образом, обмен информацией находится в центре всех процессов, происходящих в системе общественно-политических отношений. Вот, отчасти, почему любая ложная информация, которая даже если «случайно» попадает в виртуальное пространство, через некоторое время уже может восприниматься в качестве абсолютной правды. После того, как «информация» превратилась в предмет обмена и продажи, «правда» перестала быть обязательным для всех моральным цензом. Сегодня понятие «информация» уже абсолютно не ассоциируется с понятием «правда».

Искусственный интеллект, который на данном этапе исторического развития стремительно набирает обороты своего повсеместного доминирования, обязывает нас быть готовыми к любым сценариям, даже к самым невероятным. Этот «интеллект» в процессе труда все чаще и все больше заменяет живого человека, при этом создавая ложное чувство комфорта, к которому мы очень быстро привыкаем. Щупальцы этого интеллекта уже повсюду, они проникли даже вглубь системы управления. Поэтому не контролировать данный процесс означает оставлять двери системы национальной безопасности открытыми, т.е. без защиты. «Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня» - именно так первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева охарактеризовала степень актуальности искусственного интеллекта во время своего выступления 29 июня на первом заседании Совета по цифровому развитию. На данном заседании также была принципиально подчеркнута необходимость в поддерживании готовности государства к любым сценариям развития: «Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности».

Таким образом, можно смело констатировать, что стратегическая задача государства в данном направлении сформулирована предельно ясно. Теперь очередь за содержательным и функциональным заполнением сформулированной задачи. Ясно также и то, что для ее эффективной реализации ограничиваться только лишь технологическими решениями совсем не достаточно. В общественном сознании граждан страны должны произойти содержательные изменения применительно к вопросу восприятия современной информационной реальности, в том числе и информации, касающейся сферы политических отношений. Информационные свойства современного общества таковы, что сфера политики касается практически каждого человека вне зависимости от степени его социализации. К примеру, индивидуальная регистрация в социальных сетях делает практически каждого гражданина косвенно причастным к тем или иным политическим процессам. Собственно говоря, именно на эту особенность как раз и рассчитывали создатели социальных сетей. Надо понимать, что «готовность к новым вызовам» обеспечивается не только технологическими составляющими, но также посредством переосмысления содержания всей системы общественно-политических отношений. Эффективность процесса реализации поставленной Первым вице-президентом страны задачи зависит также и от адекватности общественного восприятия такого феномена, как «информация». В данном контексте принципиально важно понимать, что государственная монополия на информацию постепенно нивелируется, данный процесс практически неизбежен.