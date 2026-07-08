Затопило дома в Загатале, Балакене и Агстафе: МЧС принимает меры

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили сообщения о подтоплении в результате интенсивных осадков приусадебных участков некоторых частных жилых домов, а также других территорий в ряде населенных пунктов Загатальского, Балакенского и Агстафинского районов.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС, Войск гражданской обороны и Государственной службы пожарной охраны направлены в пострадавшие районы для проведения необходимых мероприятий. В настоящее время подразделения МЧС продолжают работы по откачке и отводу воды с подтопленных территорий, принимают необходимые меры по обеспечению безопасности.

Также в МЧС сообщили, что в селе Катех Балакенского района местный житель оказался в беспомощном положении из-за внезапного селя. В результате проведенных мероприятий сотрудники МЧС спасли Рамиза Асхабова.