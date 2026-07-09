Невидимый фронт топливного кризиса. Россия заберет бензин у соседей по ЕАЭС?

Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, причем некоторые особо важные объекты были атакованы по нескольку раз. Все это делает восстановление НПЗ дорогостоящим и бессмысленным занятием.

Впервые после российского вторжения в Украину дроны ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Омске, расположенном более чем в 2500 километрах от границы с Украиной. Дефицит бензина постепенно подрывает социальную стабильность в России. В соцсети попали видео драк и длинных очередей на автозаправочных станциях. Ситуация настолько накалилась, что руководство Анапы в Краснодарском крае привлекло добровольцев из казаков для поддержания общественного порядка на заправках.

По данным Минобороны Украины, только в июне украинские военные нанесли удары по одиннадцати нефтеперерабатывающим заводам по всей России. К началу июля ВСУ вывели из строя 42% российских нефтеперерабатывающих мощностей, что обошлось Москве в 13,5 млрд долларов убытков с августа 2025 года. Однако российская статистика старательно рисует радужную картину, отмечая, что производство бензина сократилось на 17% — до 850 тыс. баррелей в сутки. Но факты говорят о критической ситуации в топливно-энергетической сфере России.

Для покрытия дефицита топлива Москва начала оказывать давление на близких союзников, в первую очередь на Беларусь. В июне 2026 года российский импорт бензина из Беларуси достиг исторического рекорда — 141 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем в мае, и является невероятным скачком по сравнению с 1000 тонн в июне 2025 года. Как передает reform.news, чтобы удовлетворить огромные потребности России, Беларусь резко сократила транзит топлива и поставки другим партнерам, перенаправив Москве бензин, который изначально предназначался для стран Центральной Азии.

Ежемесячная экспортная мощность Беларуси оценивается в 150 000 – 170 000 тонн. В пиковый летний сезон Россия потребляет более 110 000 тонн бензина в день.

Хуже ситуация в Казахстане, у которого более 7,5 тыс. километров границы с РФ без пограничных инженерных заграждений. Каждый день тысячи россиян заправляют свои автомобили на приграничных с РФ казахстанских заправках, где цена бензина регулируется государством значительно ниже, чем в России. Буквально за считанные дни стремительно разрослась сеть контрабанды казахстанского бензина в Россию. По сообщению пресс-службы казахстанского правительства, всего за двое суток в Казахстане пресечена 61 попытка незаконного вывоза топлива через государственную границу.

По данным МВД Казахстана, мобильные группы круглосуточно патрулируют приграничные районы и проверяют автоцистерны и бензовозы. Ведомство опубликовало видеокадры, на которых видно, как некоторые водители оборудовали автомобили скрытыми топливными баками, не предусмотренными заводской конструкцией.

Известный казахстанский экономист, генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин в беседе с haqqin.az отметил, что Астана оказалась в очень сложном положении, при котором дефицит топлива в России грозит значительными экономическими проблемами для Казахстана.