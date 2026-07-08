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О чем говорится в декларации саммита НАТО?

18:36 831

Опубликована декларация саммита НАТО в Анкаре. Как и ожидалось, это довольно короткий документ всего из шести пунктов — так же было и в прошлом году в Гааге, сообщает Би-би-си.

Вот о чем договорились союзники.

— Как и предсказывалось, страны-участницы подписались под пунктом «нерушимой приверженности коллективной обороне» в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора. «Нападение на одного является нападением на всех», — говорится в итоговом решении саммита, который проходит в условиях явного разлада между США и Европой.

— Россия в документе упомянута вскользь и только один раз — как источник «долгосрочной угрозы евроатлантической безопасности и стабильности», через запятую с угрозой терроризма. Для противодействия этим вызовам союзники по НАТО хотят добиться результатов в выполнении плана, одобренного в прошлом году — тогда страны договорились об увеличении расходов на коллективную оборону до 5% ВВП стран-участниц.

— В документе есть отдельный пункт о поддержке Украины (хотя слово «война» в нем не упоминается). Еще два года назад союзники в итоговом решении говорили о «необратимом пути» страны в НАТО. Теперь же они сошлись на формулировке, согласно которой «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность», а страны НАТО «едины в ее поддержке». Участники саммита договорились выделить Украине 70 млрд долларов на военную помощь в этом году и обеспечить как минимум такой же уровень поддержки в 2027 году.

СМИ писали, что перед саммитом этот вопрос был предметом споров.

В декларации отдельно подчеркивается, что «поддержка должна распределяться справедливо», а основную часть помощи в сфере безопасности финансируют европейские страны и Канада — это тоже явный кивок в сторону Дональда Трампа.

— Союзники по НАТО сошлись на том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и призвали Тегеран соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе. Других упоминаний вновь начавшейся войны на Ближнем Востоке в документе нет.

— Наконец, в документе отсутствует традиционное указание на место проведения следующего саммита — там есть лишь выражение благодарности в адрес Турции.

Планировалось, что встреча в 2027 году пройдет в Албании. Но перед саммитом Reuters и Bloomberg писали, что упоминания об этом союзники решили избежать. Причина — потенциальное несогласие Вашингтона, недовольного слабыми результатами Тираны в наращивании расходов на оборону.

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