Танкер компании Chevron попал под атаку дрона

Нефтяной танкер Yasa Polaris, используемый американской компанией Chevron, был атакован дроном у берегов России в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на управляющую компанию Yasa Tanker.

Инцидент произошел во вторник, 7 июля. Как сообщает компания, все члены экипажа находятся в безопасности, груза в момент удара на танкере не было. «Видимых повреждений на корпусе нет. На данный момент нет сообщений о загрязнении или о вреде окружающей среде. Наше судно покинуло регион», — пояснили в компании.

Атака произошла неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Это компания, на которую приходится около 80% экспорта нефти из Казахстана. Помимо этого, компания экспортирует и сырье российских производителей. 15% акций консорциума принадлежит Chevron, крупнейшему совладельцу компании «Тенгизшевройл», разрабатывающей одно из самых глубоких и крупнейших нефтяных месторождений в мире — Тенгизское.

В самой Chevron агентству Reuters сказали, что знают об инциденте с танкером неподалеку от Новороссийска. На экспорт из Казахстана, говорят в компании, это не повлияло.

Официальных комментариев от украинских властей по поводу инцидента с зафрахтованным компанией Chevron танкером не поступало.

В последние дни украинские беспилотники атаковали около десятка танкеров из российского «теневого флота». Утром 8 июля командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) заявил, что за последние 72 часа украинские войска поразили 19 танкеров «теневого флота» РФ.