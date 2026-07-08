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Лига конференций: «Зиря» против грузинского «Торпедо»

Отдел спорта
18:53 570

Сегодня в 20:00 в Сумгаите начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между азербайджанским футбольным клубом «Зиря» и грузинским «Торпедо».

Судить встречу будет бригада арбитров из Финляндии во главе с Йони Хюютия.

«Зиря» занял 5-е место в минувшем сезоне азербайджанской Премьер-лиги и попал в еврокубки только благодаря отстранению «Туран-Товуза». Так как команда узнала о своем выступлении в Лиге конференций лишь в июне, то и подготовка получилась скомканной.

Кутаисское «Торпедо» — бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Грузии, где национальное первенство проводится по системе «весна — осень». 4-кратный чемпион независимой Грузии на днях выиграл Суперкубок страны. В текущем чемпионате страны «торпедовцы» после 19 туров идут на 4-м месте, отставая от лидера на 7 очков.

В еврокубках кутаисцы выступают с 1998 года. Наивысшее достижение — раунд плей-офф в Лиге Европы сезона 2018/19.

«Зиря» играет в Европе с 2017 года и может похвастать выходом в плей-офф Лиги конференций в 2024 году.

Ответный матч в этой паре состоится 16 июля в Кутаиси. Победитель пары «Зиря» — «Торпедо» во 2-м квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Хегельманн» (Литва) — «Пайде» (Эстония).

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