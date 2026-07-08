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Трамп нацелился на остров Харк
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Трамп нацелился на остров Харк

Саудовская Аравия обратилась к Ирану

19:09 730

Саудовская Аравия потребовала от Ирана немедленно прекратить атаки на Кувейт и Бахрейн, возложив на Тегеран ответственность за последствия этих действий. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

«Министерство <...> требует от Ирана немедленного прекращения этих действий для сохранения безопасности, стабильности и мира в регионе», — отмечается в заявлении. Эр-Рияд также выразил полную солидарность с Кувейтом и Бахрейном, поддержав любые меры, которые они принимают для защиты своих территорий.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США по иранской территории. Во вторник катарский СПГ-танкер и саудовский нефтяной танкер были атакованы в Ормузском проливе.

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