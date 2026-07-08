Израиль выйдет из Ливана

Президент США Дональд Трамп полагает, что Израиль намерен вывести свои силы из южных районов Ливана и сделает это.

«Я говорил об этом с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху). Думаю, они сделают это, думаю, они хотят этого», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

«У нас есть договоренность, и это конечная цель», — добавил американский госсекретарь Марко Рубио.

26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение после пяти раундов переговоров, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с документом ливанские вооруженные силы постепенно восстановят «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны». Будут разоружены неправительственные формирования и ликвидирована их военная инфраструктура, что создаст условия для вывода израильских войск из Южного Ливана.