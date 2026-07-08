Россия запретила экспорт дизтоплива

Власти России с 8 июля запретили экспортировать дизельное топливо, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании правительства под руководством президента РФ Владимира Путина.

Новак отметил, что Россия в июле начинает импорт топлива из других стран. «Текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей, для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги», — заявил он.

О планах запретить экспорт дизеля в конце мая сообщали источники «Интерфакса» и РБК. Один из собеседников «Интерфакса» тогда говорил, что запрет экспорта дизтоплива маловероятен, поскольку его на рынке достаточно.

В России с конца мая разворачивается топливный кризис, который начался на фоне активных ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атакам подверглись все крупнейшие НПЗ РФ.