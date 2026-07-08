Нетаньяху созывает Совбез

Нетаньяху и Кац проведут экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщают источники. Однако, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа атаковать Иран в среду вечером и ответные угрозы из Тегерана, в Израиле считают, что обмен ударами между США и Ираном в ближайшее время не перерастет в полномасштабную войну. По словам высокопоставленного израильского чиновника, главным инструментом давления на Тегеран остаются экономические меры, сообщает Ynet.