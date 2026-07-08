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Америка не хочет длительной войны с Ираном
Новость дня
Америка не хочет длительной войны с Ираном

Нетаньяху созывает Совбез

20:39 572

На фоне резкого обострения риторики между США и Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отменили участие в вечерней церемонии выпуска слушателей курсов Национального колледжа безопасности.

Нетаньяху и Кац проведут экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщают источники. Однако, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа атаковать Иран в среду вечером и ответные угрозы из Тегерана, в Израиле считают, что обмен ударами между США и Ираном в ближайшее время не перерастет в полномасштабную войну. По словам высокопоставленного израильского чиновника, главным инструментом давления на Тегеран остаются экономические меры, сообщает Ynet.

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