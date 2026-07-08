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Америка не хочет длительной войны с Ираном
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Америка не хочет длительной войны с Ираном

Путин дал поручение по Крыму

20:47 976

Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее выделить аннексированному Крыму и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

«Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур — это очевидно. Но имея в виду, что граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию», — сказал Путин на совещании с правительством.

На том же совещании назначенный Москвой «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поставки топлива в Крым и Севастополь наращиваются. 

«Сейчас благодаря колоссальным усилиям транспортного комплекса […] с участием военных, логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Тем не менее пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. Например, Севастополь в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребности города», — цитирует Развожаева «Интерфакс».

При этом из-за сложностей с логистикой, по его словам, цена на топливо выросла более чем вдвое.

«Например, самый популярный бензин, марка 95, сегодня стоит 197 рублей ($2,57) на официальных заправках, при том что в соседнем Краснодарском крае — 73,5 рубля ($0,95)», — пояснил Развожаев.

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