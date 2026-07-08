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Трамп: «Я у Ирана — цель номер один»
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Трамп: «Я у Ирана — цель номер один»

Трамп полон оптимизма

заявления по поводу НАТО
21:32 814

Президент США Дональд Трамп уверен, что страны НАТО, которые до сих пор не согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, в ближайшее время это сделают. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита Североатлантического альянса.

«Большая часть стран согласилась на это. Есть пара [государств], которые этого не сделали, но у меня есть чувство, что они это сделают. И довольно скоро», — сказал американский лидер.

«Сегодня было очень позитивно. Это особенно касается одной [страны]. Я не думал, что она является хорошим членом команды. Сегодня она им была», — добавил Трамп, говоря о ходе саммита. Он не уточнил, о каких государствах говорит.

Напомним, Трамп в последние недели подвергал жесткой критике Испанию, в том числе за отказ наращивать военные расходы. 

Говоря о прошлогоднем саммите НАТО в Нидерландах, Трамп отметил: «Мы достигли беспрецедентных договоренностей о наращивании ежегодных расходов на оборону, это повышение доли ВВП с 2% до 5%. Все говорили, что это невозможно. А теперь они выражают мне признательность».

Отметим, в коммюнике по итогам саммита НАТО в Гааге, который состоятся в июне прошлого года, говорилось, что лидеры стран альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки в Украину.

Трамп также заявил, что США сообщили союзникам по НАТО о планах наращивания выпуска военной продукции.

По его словам, «в то время как европейские страны восстанавливают свои вооруженные силы, американское оборудование станет крупнейшим выгодоприобретателем».

«Оборонные компании [США] будут производить большинство этого оборудования. Они хотят американское оборудование, потому что оно работает лучше, — сказал Трамп. — В связи с этим я проинформировал других лидеров относительно шагов, которые мы предпринимаем для скорейшего наращивания производства в Соединенных Штатах».

Американская компания Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию комплексов Patriot, заявил президент США.

Как отметил Трамп, на саммите Североатлантического альянса было объявлено о заключении оборонных контрактов с американскими компаниями в общей сложности на $3 млрд. «Lockheed Martin создаст в Европе предприятие мирового класса по обслуживанию ракетных [комплексов] Patriot, это большое дело», — заявил глава Белого дома.

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