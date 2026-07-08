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Трамп: «Я у Ирана — цель номер один»

НАТО решила показать зубы

22:06 1036

Руководство НАТО изменило с патрульного на боевой мандат миссии по охране воздушного пространства стран Балтии. Об этом агентству BNS заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Одним из существенных результатов саммита НАТО в Анкаре является решение переквалифицировать миссию воздушной полиции НАТО в миссию обороны воздушного пространства», — приводит агентство слова главы государства.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса дислоцированы на литовской авиабазе Зокняй. С апреля 2014 года вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии. 

Воздушная полиция контролирует воздушное пространство, как полицейские на улицах обеспечивают общественный порядок. Это не является военной миссией. Военный формат позволит истребителям альянса участвовать в боевых действиях и интегрироваться в оборонные планы Литвы.

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