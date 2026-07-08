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Трамп: «Я у Ирана — цель номер один»
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Трамп: «Я у Ирана — цель номер один»

Иран может пересмотреть ядерную доктрину

22:29 742

Иранские власти могут рассмотреть несколько вариантов в ответ на широкомасштабную военную угрозу со стороны Соединенных Штатов, включая пересмотр своей ядерной доктрины. С таким предупреждением выступил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского парламента) Эбрахим Резаи.

«Одним из вариантов ответа может быть выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО]», — указал Резаи, слова которого привел телеканал Al-Mayadeen.

Он добавил, что Тегеран также может «рассмотреть возможность изменения своей ядерной доктрины, если почувствует угрозу существованию исламской республики».

Кроме того, Резаи выступил с утверждением, что Иран в ходе недавней войны в регионе «не использовал многие свои возможности». При этом он посоветовал «государствам Персидского залива, поддерживающим [президента США Дональда] Трампа, беспокоиться о своих нефтяных и газовых месторождениях».

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