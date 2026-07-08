Америка выделила 14 млн долларов на «Медузу»

ВМС США заключили дополнительное соглашение с компанией General Dynamics Mission Systems на сумму 14 миллионов долларов для продолжения разработки беспилотного подводного аппарата MEDUSA (Mining Expendable Delivery Unmanned Submarine Asset). Проект курирует Офис беспилотных морских систем (PMS 406), сообщает Defence Blog.

Аппарат MEDUSA относится к среднему классу подводных дронов и предназначен для тайной установки морских мин. Он будет запускаться непосредственно из стандартного 533-мм торпедного аппарата подводной лодки. Беспилотник будет автономно транспортировать полезную нагрузку на заданные координаты, позволяя субмарине-носителю оставаться на безопасном расстоянии.

Главной конструктивной особенностью этого аппарата является его однократность. После выполнения миссии дрон опускается на дно и не возвращается на корабль, что решает сложную техническую проблему стыковки беспилотников с субмаринами в подводном состоянии.

Текущий контракт обязывает разработчика создать четыре прототипа. Основной этап проектирования и испытаний планируется завершить к сентябрю 2026 года.

Начальное базовое соглашение на 15,9 млн долларов стороны подписали в сентябре 2024 года, однако с учетом всех дополнительных опционов общая стоимость программы может достичь 58,1 млн долларов. Точные тактико-технические характеристики аппарата засекречены.