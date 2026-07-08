Паводки после сильных дождей в азербайджанских регионах

В Загатале значительно поднялся уровень воды в реке Талачай. В результате сильно пострадали водопроводные линии, обеспечивающие питьевой водой деревни Юхары Тала и Ашагы Тала: часть труб смыл паводок.

Председатель муниципалитета Юхары Тала Эльдар Ганзаев сообщил haqqin.az, что разрушены 100 метров защитной бетонной дамбы, а примерно 300 метров водопроводной линии, снабжающей деревни, повреждены.

«Дождь начался вчера около 23:00 и прекратился ближе к полудню. Определить точный масштаб повреждений сложно, поскольку водопровод проходит по руслу реки. Подача воды в половину села остановлена», — сказал глава муниципалитета.

Он отметил, что дома не пострадали, однако принадлежащие местным жителям ореховые сады оказались под водой.

В Балакене затоплены села Печагар и Итигала. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Итигала, где проживает около 2500 человек: затопило примерно 90–95 процентов домов. Жители говорят, что отключено электричество, под водой оказалась бытовая техника. Затоплены сады, посевы, сараи и курятники, где держали скот и птицу. Размер ущерба пока не установлен.

Старожилы рассказывают, что раньше тоже видели, как реки выходили из берегов, но с такой ситуацией сталкиваются впервые.

Оба села находятся в административном подчинении муниципалитета Кортала. Председатель муниципалитета Эльшад Балаев также сообщил, что ущерб значительный, но подтвердил, что оценка пока не проведена. По его словам, во многих домах разрушены заборы, навесы и хозяйственные постройки.

«Паводок смыл домашнюю птицу. Посевы под водой, тандыры, печи и домашние вещи пришли в негодность. Местами глубина воды достигает одного метра. Электроснабжение прекращено, потому что оборудование затоплено», — отметил Балаев. Он добавил, что в отдельные годы реки тоже выходили из берегов, но ничего подобного еще не наблюдалось. Сейчас ведутся работы по устранению последствий паводка.