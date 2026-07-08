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США атакуют Иран: взрывы в Сирике, Чабахаре, Бендер-Аббасе, Бушере
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США атакуют Иран: взрывы в Сирике, Чабахаре, Бендер-Аббасе, Бушере

Эрдоган: «У США нет санкций против Турции»

8 июля 2026, 23:46 452

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не ощущает на себе влияния каких-либо санкций со стороны США.

«У США нет никаких санкций против нас. То есть в значительной степени они сняты. Прямо сейчас здесь с нами наш министр национальной обороны, начальник Генерального штаба, министр иностранных дел и вице-президент. Все они лично видят и убеждаются в том, что эти санкции не применяются к Турции. У нас нет такой проблемы», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Эрдоган также отметил, что «если и возникают какие-либо проблемы, то, к счастью, в течение 24 часов после звонка из Турции президент США Дональд Трамп перезванивает, и находится необходимый ответ».

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