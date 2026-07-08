Эрдоган: «У США нет санкций против Турции»

«У США нет никаких санкций против нас. То есть в значительной степени они сняты. Прямо сейчас здесь с нами наш министр национальной обороны, начальник Генерального штаба, министр иностранных дел и вице-президент. Все они лично видят и убеждаются в том, что эти санкции не применяются к Турции. У нас нет такой проблемы», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Эрдоган также отметил, что «если и возникают какие-либо проблемы, то, к счастью, в течение 24 часов после звонка из Турции президент США Дональд Трамп перезванивает, и находится необходимый ответ».