Украина поразила энергомост в Крыму

В ночь на 8 июля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по энергообъектам в Крыму: ключевому объекту приема электроэнергии — энергомосту «Кубань — Крым», 5 электроподстанциям, а также полигону и 3 радиолокационным системам российской ПВО. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Длина пораженного энергомоста составляет 14,5 км, он проложен в виде четырех подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 «Крым» принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП.

«В период с 1 по 8 июля «Птицы» СБС посетили и подожгли уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ТОТ (захваченных территорий)», — добавил Бровди.

Пораженные электроподстанции — ПС «Нижнегорск», ПС «Насосная 3» и подстанция в Новотроицком в Крыму, а также подстанции в Калиновом и Троицком в Луганской области.

Всего за ночь в Крыму и южной части ТОТ (захваченных территорий) СБС поразили 53 военные цели.