Рубио: Сирию исключат из списка спонсоров терроризма

Уточняется, что американский президент Дональд Трамп «проинформировал Конгресс о намерении исключить Сирию из списка стран - спонсоров терроризма». Это должно произойти по итогам 45-дневной проверки, которую проведут законодатели США на основе предоставленных им администрацией данных. Они оценят, достаточно ли оснований для такого шага. Как добавил Рубио, «снятие санкций с Сирии откроет возможности в сфере международной торговли и инвестиций».

Трамп ранее на встрече с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, состоявшейся на полях саммита НАТО в Анкаре, отметил, что США исключат эту страну из упомянутого списка, составляемого Госдепартаментом. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.