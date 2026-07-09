Доллары США снова в Ираке

Американские власти возобновили поставки долларовых банкнот в Ирак после того, как Багдад пообещал прекратить финансовую поддержку проиранских военных формирований. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских и иракских чиновников.

По ее сведениям, поставки банкнот со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка от доходов с продажи иракской нефти, приостановленные в феврале, возобновились в конце прошлого месяца. Багдад в свою очередь пообещал американским властям «предпринять шаги, чтобы не дать Ирану и его союзникам получать доллары от бизнесов, связанных с обменом валют», а также препятствовать представителям проиранских формирований в получении денежных выплат.

Издание отмечает, что в этом месяце ожидается визит премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в Вашингтон.

После вторжения США в Ирак в 2003 году средства от доходов с продажи иракской нефти стали храниться в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. При этом в 2015 году США уже временно приостанавливали передачу Ираку наличных средств из-за подозрений, что часть из них попадает в руки террористической группировки «Исламское государство».