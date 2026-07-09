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Трамп о возмездии Ирану
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Трамп о возмездии Ирану

В Мешхеде готовятся к похоронам Хаменеи

00:57 343

Родной город погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Мешхед — готовится к проведению церемонии похорон, которая пройдет в мавзолее Имама Резы.

Ожидается, что шествие с телом Хаменеи начнется ранним утром в четверг по главной улице Мешхеда в направлении мавзолея. Уже в среду вечером в город прибыли толпы паломников из других регионов, для размещения которых отели сделали скидки в размере 50%.

На улицах Мешхеда, как и в Тегеране, установили палатки с бесплатной едой и напитками, лавки с сувенирной продукцией, на которой изображен погибший иранский лидер. Портреты и фотографии Хаменеи и его сына Моджтабы можно увидеть на каждой улице. Весь общественный транспорт в городе с 7 по 11 июля объявлен бесплатным.

Мавзолей Имама Резы — это мавзолей восьмого шиитского имама Али ибн Мусы ар-Риды. Это единственная гробница шиитского имама в Иране. Святыня занимает площадь порядка 1 кв. км. Ежегодно мавзолей посещает не менее 15−20 млн паломников.

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