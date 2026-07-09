В Мешхеде готовятся к похоронам Хаменеи

Ожидается, что шествие с телом Хаменеи начнется ранним утром в четверг по главной улице Мешхеда в направлении мавзолея. Уже в среду вечером в город прибыли толпы паломников из других регионов, для размещения которых отели сделали скидки в размере 50%.

На улицах Мешхеда, как и в Тегеране, установили палатки с бесплатной едой и напитками, лавки с сувенирной продукцией, на которой изображен погибший иранский лидер. Портреты и фотографии Хаменеи и его сына Моджтабы можно увидеть на каждой улице. Весь общественный транспорт в городе с 7 по 11 июля объявлен бесплатным.

Мавзолей Имама Резы — это мавзолей восьмого шиитского имама Али ибн Мусы ар-Риды. Это единственная гробница шиитского имама в Иране. Святыня занимает площадь порядка 1 кв. км. Ежегодно мавзолей посещает не менее 15−20 млн паломников.