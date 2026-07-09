Трампа обязали выплатить журналистке почти $6 млн

Федеральный суд южного округа штата Нью-Йорк издал предписание, по которому президент США Дональд Трамп должен выплатить $5,8 млн по иску о сексуальных домогательствах, поданному к нему журналисткой Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Трамп был признан виновным судом в Нью-Йорке по данному делу еще в 2023 году, его обязали выплатить Кэрролл $5 млн, однако юристы американского лидера обжаловали это решение. В конце июня Верховный суд США отказал в рассмотрении апелляции по данному иску, после чего адвокаты Кэрролл потребовали выплаты средств. Судья Льюис Каплан удовлетворил ходатайство адвокатов и постановил, что Трамп должен уплатить $5 млн с процентами, накопившимися за годы разбирательств.

Кэрролл вела колонку в журнале Elle в 1993-2019 годах. Она утверждала в мемуарах, выдержки из которых были опубликованы в 2019 году, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Это якобы произошло примерно в 1996 году. Жюри присяжных решило, что изнасилования не было. Однако Трамп был признан виновным в сексуальных домогательствах по отношению к Кэрролл.

По версии адвокатов президента, Кэрролл «ждала более 20 лет, чтобы ложно обвинить Дональда Трампа, против которого выступает политически». Сам Трамп написал в Truth Social, что «никогда не встречал» Кэрролл, если не считать одного эпизодического контакта в компании с ее тогдашним мужем. Трамп охарактеризовал иск Кэрролл против него как использование судебной системы США в качестве политического оружия.