Футболиста не выпускают из Азербайджана. За него просят Минспорта, АФФА, Гурбан Гурбанов

Азербайджанский футболист Замиг Алиев, выступающий за чемпиона Албании клуб «Эгнатия», вот уже месяц не может выехать из Азербайджана, чтобы оказаться в расположении своей команды.

По итогам сезона 25-летний защитник, являющийся 2-кратным чемпионом Албании, вернулся в Баку, чтобы провести тут отпуск. 8 июня ему нужно было возвращаться в лагерь «Эгнатии», которая готовилась к выступлению в Лиге чемпионов. Но в аэропорту Алиеву сообщили, что он не может покинуть страну. Ограничение на выезд наложено Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. Футболист говорит, что был не в курсе, что может возникнуть такая проблема. Он просит Госслужбу пойти на уступку, учитывая то, что у него контракт с албанским клубом, за который он играет с 2024 года. «Эгнатия» уже оштрафовала футболиста на 5 тысяч евро. Албанский клуб не внес Алиева в заявку на Лигу чемпионов. В среду команда из города Ррогожине провела первый матч 1-го квалификационного раунда против молдавского «Петрокуба» (1:1). «Эгнатия» сообщила игроку и его менеджеру Эмраху Акчааю, что может расторгнуть контракт.

В данном случае страдает не только футболист, но и спортивный имидж Азербайджана. Какой иностранный клуб в будущем решится пригласить в свои ряды азербайджанского футболиста, если существует угроза, что его в любой момент могут развернуть на границе? Азербайджанских футболистов, выступающих в зарубежных клубах, можно пересчитать по пальцам. В нашей стране долгие годы пытаются сделать так, чтобы местные футболисты были более востребованными зарубежом. Подобные истории, конечно же, препятствуют этому. Учитывая это, а также то, что у Замига Алиева в целом нет намерений уклониться от обязательств гражданина Азербайджана, Министерство молодежи и спорта и АФФА направили письма в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу. Пока безрезультатно.