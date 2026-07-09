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Футболиста не выпускают из Азербайджана. За него просят Минспорта, АФФА, Гурбан Гурбанов

Эльмир Алиев, отдел спорта
07:50 881

Азербайджанский футболист Замиг Алиев, выступающий за чемпиона Албании клуб «Эгнатия», вот уже месяц не может выехать из Азербайджана, чтобы оказаться в расположении своей команды.

По итогам сезона 25-летний защитник, являющийся 2-кратным чемпионом Албании, вернулся в Баку, чтобы провести тут отпуск. 8 июня ему нужно было возвращаться в лагерь «Эгнатии», которая готовилась к выступлению в Лиге чемпионов. Но в аэропорту Алиеву сообщили, что он не может покинуть страну. Ограничение на выезд наложено Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. 

Футболист говорит, что был не в курсе, что может возникнуть такая проблема. Он просит Госслужбу пойти на уступку, учитывая то, что у него контракт с албанским клубом, за который он играет с 2024 года.

«Эгнатия» уже оштрафовала футболиста на 5 тысяч евро. Албанский клуб не внес Алиева в заявку на Лигу чемпионов. В среду команда из города Ррогожине провела первый матч 1-го квалификационного раунда против молдавского «Петрокуба» (1:1). «Эгнатия» сообщила игроку и его менеджеру Эмраху Акчааю, что может расторгнуть контракт.

В данном случае страдает не только футболист, но и спортивный имидж Азербайджана. Какой иностранный клуб в будущем решится пригласить в свои ряды азербайджанского футболиста, если существует угроза, что его в любой момент могут развернуть на границе?

Азербайджанских футболистов, выступающих в зарубежных клубах, можно пересчитать по пальцам. В нашей стране долгие годы пытаются сделать так, чтобы местные футболисты были более востребованными зарубежом. Подобные истории, конечно же, препятствуют этому.

Учитывая это, а также то, что у Замига Алиева в целом нет намерений уклониться от обязательств гражданина Азербайджана, Министерство молодежи и спорта и АФФА направили письма в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу. Пока безрезультатно.

Замиг Алиев является воспитанником футбольного клуба «Карабах». По словам менеджера футболиста Эмраха Акчаая, главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов тоже в курсе проблемы, и он обратился в соответствующие структуры.

«Минспорта и АФФА делают все возможное, они официально обратились в Госслужбу, - говорит менеджер. - «Эгнатия» тоже направила письма во все структуры. Пока все без толку».

Как отмечалось выше, карьера Замига Алиева начиналась в «Карабахе». Он играл за юношеские и молодежную команду клуба, провел один матч за основную команду. Далее выступал за «Кяпяз» и «Араз-Нахчыван», откуда перебрался в Албанию.

Играл за сборные Азербайджана различных возрастов. За национальную команду страны провел два матча.

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