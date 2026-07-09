Под удар украинских дронов попали российские нефтебазы и танкеры

По утверждению украинских мониторинговых каналов, в городе Михайловске Шпаковского округа Ставропольского края под удар беспилотников попала нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Это предприятие занимается хранением, перевалкой и реализацией нефтепродуктов через нефтебазы и сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» на юге и в центре России.

В ночь на 9 июля в российских городах Тверь и Михайловск Ставропольского края беспилотники атаковали базы по хранению нефтепродуктов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников, в самом городе зафиксировано падение обломков, разрушений и пострадавших нет. По его словам, в результате налета произошло «возгорание на территории промышленного объекта» в хуторе Вязники. Что это за объект, губернатор не уточнил.

Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил, что минувшей ночью в городе Тверь в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Из его заявления следует, что пожар еще тушат, но его удалось локализовать, «среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет».

Кроме того, украинские дроны вторую ночь подряд атаковали танкеры в Таганрогском проливе. «В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы», — заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, на одном из танкеров все еще тушат пожар, на втором уже потушили.

Накануне утром ростовский губернатор также сообщал о двух танкерах в Таганрогском заливе Азовского моря, которые следовали в Ростов-на-Дону и получили повреждения в результате атаки БПЛА.