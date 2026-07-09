Позитивное заявление Баку о границе с Арменией

В процессе делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией наблюдается позитивная динамика. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава ведомства напомнил, что для выполнения этой задачи была создана специальная комиссия, работа которой ведется на регулярной основе. По его словам, стороны уже согласовали около 13 км госграницы, а дальнейшая работа будет вестись с севера на юг, включая решение вопроса эксклавных сел.

«Мы наблюдаем позитивную динамику в данном контексте. На сегодняшний день уже приняты и утверждены обеими сторонами нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность комиссий», - подчеркнул министр.

Байрамов заявил, что работа над проектом Зангезурского коридора продолжается, а документы по инициативе TRIPP находятся на стадии подготовки. По его словам, азербайджанскую сторону регулярно информируют американские партнеры, и в Баку ожидают новых решений по проекту в ближайшие месяцы.

Глава МИД также подчеркнул, что Азербайджан выполнил все обязательства для завершения мирного соглашения с Арменией. Текст документа уже парафирован, однако его подписание возможно только после внесения изменений в Конституцию Армении и исключения из нее территориальных претензий к Азербайджану.