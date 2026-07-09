Ультиматум Тегерана. А вблизи Ирана более 20 кораблей США

«Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении «договоренностей с Ираном», а не под американскими угрозами», - написал Галибаф в X.

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф выступил с заявлением после атак американских военных по территории Ирана. По его словам, Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.

Спикер подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий: «Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ».

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов, сообщает, что движение коммерческих судов по Ормузскому проливу снизилось до минимума на фоне того, как США два дня подряд наносят удары по целям в Иране. По их данным, движение судов наблюдается лишь в северной части пролива у берегов Ирана, где пролегает так называемый северный коридор - одобренный иранскими властями маршрут перевозок. В южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения не наблюдается, пишет агентство.

Через пролив движутся только два крупных судна - находящийся под санкциями США супертанкер и контейнеровоз под флагом Ирана. Агентство отмечает, что некоторые суда могут также находиться в проливе, но с отключенными транспондерами. В среду пролив в обоих направлениях пересекли 14 коммерческих грузовых судов. До последней эскалации конфликта между Ираном и США через эту водную артерию в среднем проходили 34 судна в день.

На данный момент более 20 кораблей ВМС США патрулируют воды Ближнего Востока в условиях, когда силы Центрального командования продолжают укреплять региональную безопасность и стабильность.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в настоящее время в Аравийском море к юго-востоку от Ирана находятся два атомных авианосца, на которых базируется более 100 боевых самолетов, один крейсер, 13 ракетных эсминцев и три больших десантных корабля, на борту которых размещены экспедиционный батальон морской пехоты, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера, и ударные подлодки. Кроме того, в Красном море, которое также входит в зону ответственности CENTCOM, курсируют еще два ракетных эсминца.