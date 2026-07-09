Пистолеты с патронами: подарки Эрдогана лидерам НАТО

После саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и другим европейским лидерам пистолеты с гравировкой, а также боевые патроны и набор для чистки, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Служба безопасности Кошты забрала оружие для проверки. По словам европейских чиновников, из-за строгих правил оборота оружия в Бельгии он и фон дер Ляйен вряд ли будут хранить подарки лично.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Джеттен заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для того, чтобы их вывели из боевого состояния, прежде чем везти их на родину.

По словам чиновников, дорогие церемониальные пистолеты, скорее всего, превышают установленные в ЕС лимиты на стоимость официальных подарков, поэтому лидеры вряд ли смогут оставить их в личной собственности.

Саммит НАТО прошел 7–8 июля в президентском комплексе Бештепе. В нем участвовали лидеры всех 32 стран альянса и делегации других государств, Евросоюз представляли Кошта и фон дер Ляйен.