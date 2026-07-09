Россия сбила собственный «Аллигатор»

В России во время миссии по борьбе с дронами собственная мобильная группа ПВО сбила ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», сообщает Forbes.

Вертолет охотился на украинские дроны, когда по нему открыла огонь наземная мобильная группа ПВО, которая занималась той же задачей. По имеющимся данным, это уже не первый подобный случай, однако один из самых «дорогостоящих» по своим последствиям.

Основу украинских ударов составляют дроны AN-196 «Лютый» и Fire Point FP-1 – малошумные аппараты, летящие со скоростью до 120 миль в час. Как говорится в материале, они избегают мощной российской противоракетной обороны, летая на малой высоте, что в то же время делает их легкой мишенью для других средств поражения, в частности, вертолетов.

Именно поэтому Россия, следуя примеру Украины, развернула мобильные группы добровольцев, которые выезжают в вероятные точки атаки дронов. В данном случае, как пишет источник, подразделение БАРС (Боевого армейского резерва страны) было вооружено ПЗРК 9К333 «Верба» – современным комплексом с тройной головкой наведения, отслеживающим цель в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Дальность поражения – более трех миль, боеголовка весит около трех килограммов.

По данным издания, оплата труда мобильных групп ПВО российской армии крайне низкая – около $133 в неделю, плюс премия в $200 за каждый сбитый дрон, хотя военные часто жалуются, что бонусы им не выплачивают. По мнению автора материала, именно это подталкивает их стрелять без тщательной проверки цели.

Оба члена экипажа вертолета катапультировались. Один из них, как отмечается, погиб мгновенно из-за сбоя системы катапультирования, второго удалось эвакуировать живым. Западные вертолеты, в отличие от Ка-52, не оснащаются катапультами – из-за сложности вылета из-под вращающихся винтов и убеждения, что управляемая посадка безопаснее.