После угроз: премьер Испании рассказал о «дружеском» разговоре с Трампом

Санчес на заключительной пресс-конференции после саммита НАТО рассказал, что в Анкаре у него состоялся «ненапряженный» и «абсолютно сердечный» разговор с Трампом после возобновившейся критики президента США в адрес Испании, которую, по словам премьера, он воспринял «спокойно и терпеливо».

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что у него состоялся «дружеский» разговор с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО, сообщает испанское издание EFE.

Премьер рассказал об этой беседе через несколько часов после того, как Трамп назвал Испанию «проигрышным делом», «безнадежной», пригрозив разорвать все торговые отношения между странами.

Несмотря на эти заявления, Санчес сказал, что в его неформальной беседе с американским президентом звучали только «добрые слова и дружелюбие». Премьер-министр Испании рассказал, что они обсуждали чемпионат мира по футболу, проходящий в Соединенных Штатах, и другие неформальные вопросы, в частности, гольф. Этот разговор, пояснил Санчес, состоялся, когда они ждали фотографии с саммита НАТО с другими лидерами.

По словам главы испанского правительства, он узнал о критике Трампа в адрес Испании из СМИ, намекнув, что ни разу эти замечания не были адресованы ему лично. Санчес добавил, что воспринимает эти нападки «спокойно и терпеливо», а также «с некоторой долей нормальности», подчеркнув, что, помимо риторики, между Испанией и Соединенными Штатами существуют очень позитивные двусторонние отношения.