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Российская армия получила новые истребители и бомбардировщики

11:20 1159

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом ОАК заявила в своих соцсетях.

Сообщается, что самолеты прошли цикл наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам базирования. Точное количество самолетов не раскрывается.

Су-30СМ2 – глубоко модернизированный российский многоцелевой тяжелый истребитель поколения 4+ (сами россияне относят самолет к поколению 4++). Он является развитием Су-30СМ, который, в свою очередь, создан на базе советского Су-27. Су-30СМ используют как Военно-воздушные силы РФ, так и авиация флота. Предполагается, что модернизированный Су-30СМ2 может применять дальнобойную ракету класса «воздух-воздух» Р-37М, способную поражать цели на дальности свыше 200 км.

Су-34 на сегодняшний день является основным фронтовым бомбардировщиком РФ, применяется в российско-украинской войне в качестве носителя управляемых авиабомб.

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