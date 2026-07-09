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Банк Республика привлек 15 млн евро от Finnfund для поддержки предпринимательства и зеленого финансирования в Азербайджане

11:25 233

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, активно поддерживающий развитие реального сектора экономики страны, и Финский Фонд промышленного сотрудничества и развития (Finnfund) подписали кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт предоставит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 15 миллионов евро сроком на 3 года, при этом 30% общего объема финансирования будет направлено на поддержку женщин-предпринимателей. Сделка стала первым в истории Finnfund синтетическим кредитом в национальной валюте.

Привлеченные средства будут направлены на поддержку приоритетных направлений деятельности Банка Республика, включая поддержку микро, малого и среднего предпринимательства, финансирование зеленых проектов, а также расширение доступа женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам в Азербайджане.

Подписание данного соглашения стало очередным важным этапом в укреплении международного сотрудничества Банка Республика и подтверждением высокого уровня доверия со стороны зарубежных финансовых институтов к азербайджанскому банковскому сектору и самому банку.

Старший инвестиционный менеджер Finnfund Улла-Майя Рантапуска отметила: «Эта инвестиция объединяет сразу три важнейших направления: борьбу с изменением климата, гендерное равенство и финансовую инклюзивность. Предоставляя финансирование в национальной валюте Банку Республика — одному из ведущих банков региона в сфере зеленого кредитования и финансирования микро, малого и среднего бизнеса, — мы расширяем доступ к финансовым ресурсам. Тем самым мы также вносим вклад в развитие более устойчивой и диверсифицированной экономики Азербайджана».

Председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов отметил: «Мы высоко ценим начало сотрудничества с Finnfund и рассматриваем подписание данного соглашения как очередной важный шаг в укреплении сотрудничества с международными финансовыми институтами. Поддержка со стороны одного из ведущих институтов развития Финляндии является признанием устойчивости Банка Республика, эффективности нашей бизнес-модели и приверженности принципам ответственного финансирования. Привлеченные средства позволят нам расширить поддержку предпринимателей и проектов, способствующих устойчивому развитию экономики Азербайджана».

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