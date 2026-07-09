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Филиал Халг Банка в Ханкенди начал свою деятельность

11:42 346

Халг Банк продолжает расширять сеть обслуживания. 3 июля в городе Ханкенди состоялось открытие нового филиала банка. В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов и руководство Халг Банка.

Новый, 31-й филиал банка расположен по адресу: город Ханкенди, улица Азербайджан. Филиал предоставляет полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц. Клиентам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитные и депозитные продукты, банковские карты, денежные переводы, обмен валюты и другие финансовые сервисы.

Новый филиал, соответствующий современным стандартам банковского обслуживания, призван расширить доступ жителей региона и представителей бизнеса к качественным финансовым услугам.

Соответствующий современным стандартам банковского обслуживания филиал призван обеспечить жителям региона и представителям бизнеса удобный доступ к качественным и выгодным финансовым услугам. Режим работы филиала: понедельник – пятница, с 9:30 до 17:00. Кроме того, при филиале будет работать цифровой офис, оснащенный терминалами самообслуживания и доступный для клиентов в режиме 24/7.

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