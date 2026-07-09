Британия сняла санкции с «Зангезура»

Власти Великобритании приняли официальное решение исключить из санкционного списка нефтяной танкер Zangazur (IMO 9420617), который ранее находился под ограничениями в рамках санкций королевства против России. Об этом говорится в официальном документе правительства Соединенного Королевства.

Ограничения, введенные против судна в мае 2025 года, полностью аннулированы. Танкер больше не подлежит никаким ранее наложенным мерам.

Ранее в отношении судна действовали жесткие судоходные санкции. Танкеру Zangazur запрещался доступ в порты Великобритании, а его регистрация в британском судовом реестре могла быть прекращена. Капитанам и лоцманам судна могли выноситься предписания о запрете на вход в порт, задержании или принудительном перемещении.

В обосновании британских властей указывалось, что нефтяной танкер грузоподъемностью 60 379 тонн, построенный в 2010 году, якобы участвовал в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, а именно занимался транспортировкой нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третьи страны.

На текущий момент оператором судна, ходящего под флагом Азербайджана, значится компания SA Maritime AFEZCO. В результате принятого решения все вышеуказанные запреты с танкера сняты.