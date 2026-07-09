Израиль отвечает Трампу: Нам не нужно разрешение...

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна не намерена выводить войска «из зоны безопасности» на юге Ливана до тех пор, пока «сохраняется угроза со стороны «Хезболлы».
«Мы не просили ни у кого разрешения войти в Ливан и не нуждаемся ни в чьем разрешении, чтобы оставаться в Ливане», – заявил Кац, подчеркнув, что Израиль «продолжит удерживать зону безопасности в Ливане и действовать с этой территории столько, сколько потребуется, пока «Хезболла» не будет разоружена на всей территории Ливана и угроза для жителей севера Израиля не будет устранена».
Заявление министра обороны Израиля последовало после слов президента США Дональда Трампа, прозвучавших на саммите НАТО в Анкаре. Трамп выразил мнение, что Израиль выведет свои войска с юга Ливана, добавив, что, по его ощущению, Израиль заинтересован в таком шаге, отмечают израильские СМИ.
Кац подчеркнул, что «это наше право и наша обязанность – защищать жителей Галилеи и граждан Израиля от угроз со стороны джихадистской террористической организации «Хезболла», которая стремится уничтожить Государство Израиль».
Министр также заявил, что ЦАХАЛ создал «мощную зону безопасности» на территории Ливана – от побережья Средиземного моря на западе до района Бофора и подступов к Хермону на востоке. По его словам, эта территория очищена от мирных жителей и «зачищается от террористической инфраструктуры» как на поверхности, так и под землей.