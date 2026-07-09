Израиль отвечает Трампу: Нам не нужно разрешение...

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна не намерена выводить войска «из зоны безопасности» на юге Ливана до тех пор, пока «сохраняется угроза со стороны «Хезболлы».

«Мы не просили ни у кого разрешения войти в Ливан и не нуждаемся ни в чьем разрешении, чтобы оставаться в Ливане», – заявил Кац, подчеркнув, что Израиль «продолжит удерживать зону безопасности в Ливане и действовать с этой территории столько, сколько потребуется, пока «Хезболла» не будет разоружена на всей территории Ливана и угроза для жителей севера Израиля не будет устранена».