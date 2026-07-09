Иран обвинил Британию в «сговоре»

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера в связи с обвинениями в адрес исламской республики со стороны британских официальных лиц.

Как сообщает Al Jazeera, об этом сообщают иранские государственные медиа.

Британскому дипломату была вручена письменная нота протеста, в которой изложена позиция Тегерана относительно подхода Лондона и обвинений в том, что Иран пытается осуществлять деятельность, угрожающую безопасности Великобритании.

В заявлении МИД Ирана, утверждается, что эти обвинения являются «не более чем попыткой переложить ответственность и отвлечь внимание от действий, которые Тегеран считает нарушающими международное право». В частности, иранская сторона обвинила Великобританию в сговоре с США и Израилем.