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Задержали оппозиционерку Манукян

12:09 264

Правоохранительные службы Армении задержали члена оппозиционной партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян. Об этом сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.

На парламентских выборах 7 июня Манукян баллотировалась по избирательному списку партии «Процветающая Армения». В июне сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в доме Манукян. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера «Матери-Армении» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.

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