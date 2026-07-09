Задержали оппозиционерку Манукян

Правоохранительные службы Армении задержали члена оппозиционной партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян. Об этом сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.
На парламентских выборах 7 июня Манукян баллотировалась по избирательному списку партии «Процветающая Армения». В июне сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в доме Манукян. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера «Матери-Армении» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.