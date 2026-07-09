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Законна ли камера перед вашей квартирой?

ответ Верховного суда
Инара Рафикгызы
12:11 426

Верховный суд Азербайджанской Республики сформировал важную правовую позицию касательно установки камер видеонаблюдения в многоквартирных жилых домах.

В деле, рассмотренном судом, сторонами спора выступили соседи, проживающие в одном подъезде на одном и том же этаже. Конфликт возник из-за того, что ответчик установил камеры видеонаблюдения в общем коридоре и на входе в собственную квартиру, что, по мнению истца, нарушало его право на неприкосновенность частной жизни.

Верховный суд отметил, что каждый гражданин вправе устанавливать камеру видеонаблюдения для обеспечения безопасности своей квартиры и имущества. Однако реализация этого права не должна приводить к незаконному вмешательству в частную жизнь других лиц.

В решении подчеркивается, что понятие «частная жизнь» не ограничивается исключительно тем, что происходит внутри квартиры. Сведения о том, когда человек входит в квартиру и выходит из нее, кто его навещает, ритм его повседневной жизни, а также непрерывная фиксация его облика — все это относится к личной жизни. Следовательно, видеонаблюдение, позволяющее систематически собирать подобные данные, может расцениваться как вмешательство в частную жизнь.

Согласно правовой позиции Верховного суда, камера видеонаблюдения, охватывающая общий коридор многоквартирного дома или входы в другие квартиры, может быть установлена только с согласия соседей, пользующихся этим коридором.

При отсутствии такого согласия угол обзора камеры, установленной в целях безопасности, должен ограничиваться исключительно зоной входа в квартиру лица, ее установившего. Камера не должна непрерывно фиксировать общий коридор, пространство перед лифтом, входы в квартиры соседей, их перемещения или их облик. Если зона обзора камеры выходит за рамки необходимого минимума и охватывает чужие квартиры и действия соседей, это уже считается вмешательством в гарантированную Конституцией частную жизнь.

По конкретному делу Верховный суд постановил ограничить угол обзора камеры, установленной над дверью ответчика, исключительно зоной входа в его квартиру, а другую камеру, охватывавшую общий коридор и квартиры соседей, — демонтировать. Суд счел данный подход необходимой и соразмерной мерой, направленной на обеспечение справедливого баланса между правами сторон.

В решении прояснен еще один важный нюанс. Суд пришел к выводу, что длительное наблюдение за человеком вопреки его воле и регулярная фиксация его облика могут вызвать у него ощущение постоянной слежки, стать причиной психологического дискомфорта и моральных страданий. В подобных случаях, если факт незаконного вмешательства в частную жизнь доказан, отдельно доказывать причинение морального вреда не требуется. 

Опираясь на эту правовую позицию, Верховный суд не только признал факт нарушения права соседа на частную жизнь, но и счел законным взыскание в его пользу компенсации морального вреда.

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