«Богатый улов» полиции в Сабунчи

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции провели операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе мероприятий у ранее судимого 38-летнего Джавида Гулиева, подозреваемого в наркокурьерстве, было обнаружено 3 килограмма марихуаны и героина, у 35-летнего Гурбана Алиева — 20 килограммов героина, метамфетамина и марихуаны, у 21-летнего Рахиба Гусейнова — около 22 килограммов марихуаны, метамфетамина и опиума, а в автомобиле, принадлежащем 32-летнему Замину Абдуллаеву, — 3 килограмма марихуаны и гашиша. Всего в ходе операций из незаконного оборота было изъято 48 килограммов наркотических средств.

Расследованием установлено, что задержанные планировали организовать незаконный оборот наркотиков на территории столицы, доставляя их по различным адресам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что в ходе операций, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции с начала текущего года, из незаконного оборота было изъято в общей сложности 234 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.