Казахстан борется с вывозом топлива: установил на границе 59 полицейских постов

По данным МВД, с начала года в Казахстане выявили 255 фактов эксплуатации автомобилей с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Вывоз топлива из Казахстана, за исключением горючего в штатном баке автомобиля, запрещен уже несколько лет, власти регулярно продлевают эти ограничения.

Министерство внутренних дел Казахстана организовало у автомобильных пунктов пропуска через границу 59 полицейских постов, чтобы предотвратить незаконный вывоз горюче-смазочных материалов из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

4 июля правительство Казахстана сообщало, что в стране ввели круглосуточное патрулирование, чтобы не допустить вывоза топлива. На приграничных трассах мобильные группы проверяют автоцистерны и бензовозы. Тогда же вице-министр финансов Ержан Бижанов говорил, что за два дня на границе пресекли 61 попытку вывоза более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.

Кроме того, Казахстан ограничил пересечение границы для автомобилей из соседних стран: грузовые и легковые машины теперь не могут въезжать в страну и выезжать из нее чаще одного раза в сутки. Замминистра энергетики Кайырхан Туткышбаев объяснял, что эта мера должна «сохранить баланс потребления топлива». По его словам, в приграничных с Россией Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях в последнее время заметно выросло потребление топлива, а на АЗС начали возникать очереди.

Эти меры Казахстан принимает на фоне топливного кризиса в России, вызванного ударами украинских дронов по российским НПЗ.