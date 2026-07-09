Производство ракет Patriot в Украине: все не так просто

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он разрешит Украине производить собственные ракеты Patriot, налаживание такого производства может занять годы. Западные СМИ считают, что Украина может столкнуться с проблемами в цепочках поставок и технологиях производства. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что производство ракет Patriot компании Lockheed Martin Corp. в больших объемах будет сложной задачей.

Насколько сложной — зависит от того, какой тип ракет будет выпускать новое производство.

В частности, модель PAC-3, способная сбивать баллистические ракеты и стоимость которой составляет около 5 млн долларов за единицу, является одним из самых современных средств ПВО в мире, и в настоящее время ее производят только в США и Японии.

Руководитель отдела обороны информационного издания Бекка Вассер заявила, что «производство одной ракеты Patriot занимает годы, а это означает, что украинское производство этих ракет не состоится в те короткие сроки, которые необходимы».

Кроме того, она подчеркнула, что США осуществляют строгий контроль над своими технологиями, и это также может повлиять на скорость производства.