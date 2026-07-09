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Пашинян договорился с Мишустиным

12:33 1005

В ходе встречи премьер-министров Армении и России в Екатеринбурге 6 июля были достигнуты договоренности по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Вместе с премьер-министром России состоялось открытое, искреннее, дружеское обсуждение. Достигнут ряд договоренностей. Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели», - сказал Пашинян в ходе брифинга.

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