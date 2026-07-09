В МЧС не теряют времени даром

При организации Муганского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям прошли учения на тему «Организация и обеспечение безопасности аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ при ликвидации последствий тяжелых дорожно-транспортных происшествий и случаев утопления».

К учениям были привлечены техника и личный состав Муганского регионального центра МЧС, Муганской водолазно-поисковой группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, а также Станции скорой и неотложной медицинской помощи публичного юридического лица «Сальянская центральная районная больница».

Основной целью проведения учений стало дальнейшее совершенствование практических навыков по правилам организации и проведения спасательных работ, в том числе по спасению пострадавших из деформированного в результате транспортных аварий автомобиля и проведению спасательных операций при утоплении, а также по оказанию первой помощи.

В ходе учений условно «пострадавшие были спасены» из деформированных автотранспортных средств, а также «лицо, оказавшееся под угрозой утопления», было извлечено из воды и после оказания «первой помощи» передано по назначению.

После успешно завершившихся учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие поручения.