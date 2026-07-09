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Путин может пойти на новый шаг в войне с Украиной

The Telegraph
12:51 1639

Президент Чехии Петр Павел заявил, что ближайшие два месяца являются критическим периодом для попыток возобновления мирных переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, после парламентских выборов в России, запланированных на 20 сентября, ситуация может существенно измениться из-за риска объявления в РФ всеобщей мобилизации. Об этом чешский лидер заявил в интервью изданию The Telegraph.

Петр Павел, который является генералом в отставке и бывшим председателем военного комитета НАТО, подчеркнул, что союзники должны максимально использовать текущее время для оказания давления на Москву.

«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры», — отметил чешский лидер.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится на непопулярные среди населения шаги до выборов, однако после 20 сентября ситуация может усложниться: «Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится».

Президент Чехии отметил эффективность украинских ударов дронами по российским объектам в глубоком тылу. По его мнению, постоянное давление и успешные атаки на энергетическую инфраструктуру и топливную логистику РФ заставляют российское руководство искать пути к диалогу.

«Если Украина и в дальнейшем будет способна успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам», — заявил Павел.

Он добавил, что мир должен убедить Москву в том, что продолжение войны приведет лишь к потерям, а дипломатия — единственный путь к результату. 

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