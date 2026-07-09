Путин может пойти на новый шаг в войне с Украиной

Президент Чехии Петр Павел заявил, что ближайшие два месяца являются критическим периодом для попыток возобновления мирных переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, после парламентских выборов в России, запланированных на 20 сентября, ситуация может существенно измениться из-за риска объявления в РФ всеобщей мобилизации. Об этом чешский лидер заявил в интервью изданию The Telegraph.

«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры», — отметил чешский лидер.

Петр Павел, который является генералом в отставке и бывшим председателем военного комитета НАТО, подчеркнул, что союзники должны максимально использовать текущее время для оказания давления на Москву.

Он пояснил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится на непопулярные среди населения шаги до выборов, однако после 20 сентября ситуация может усложниться: «Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, это окно возможностей сузится».

Президент Чехии отметил эффективность украинских ударов дронами по российским объектам в глубоком тылу. По его мнению, постоянное давление и успешные атаки на энергетическую инфраструктуру и топливную логистику РФ заставляют российское руководство искать пути к диалогу.

«Если Украина и в дальнейшем будет способна успешно поражать цели глубоко на территории России, это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам», — заявил Павел.

Он добавил, что мир должен убедить Москву в том, что продолжение войны приведет лишь к потерям, а дипломатия — единственный путь к результату.