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Завтра в Азербайджане до 37 градусов

13:04 563

10 июля в Азербайджане воздух прогреется до 37°. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем — 30-35° тепла. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем — 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 32-37° тепла, в горах ночью — 11-16, днем —20-25, местами — до 28-30° тепла.

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