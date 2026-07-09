«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы

Пирамидальный бизнес, или обещание быстрого и легкого заработка, — одна из самых действенных ловушек, которой мошенники пользуются уже много лет. Несмотря на то что в Азербайджане годами предпринимаются меры против финансовых пирамид, схема до сих пор работает слаженно как часы. Целевой аудиторией таких аферистов, как правило, становятся люди, мечтающие быстро разбогатеть. Создатели платформы Ayn Unboxing, которая в последние месяцы особенно активно рекламировалась в социальных сетях, привлекла за короткое время тысячи участников, а затем внезапно исчезла. Судя по всему, ее авторы тоже умело воспользовались этой ловушкой. Пирамидальная схема — это такая «бизнес‑модель», где доход формируется не за счет реальных услуг или продажи товаров, а за счет привлечения новых пользователей. Требования платформы были простыми: зарегистрируйся на сайте, купи подарочную коробку, смотри рекламу и получай в два‑три раза больше вложенного. Чем больше участников — тем шире «возможности заработка». Потерпевшие признают, что психологические манипуляции и маркетинговые приемы компании были настолько убедительными, что они вкладывали в проект свои последние деньги. Один из пострадавших, обратившийся в haqqin.az, Эльшан Бабаев, рассказал, что в конце прошлого месяца платформа внезапно прекратила работу, и вывести деньги из системы он не смог. Менеджеры создали группу в WhatsApp и посоветовали участникам сохранять терпение, утверждая, что на сайте возникла техническая проблема, которая скоро будет устранена. Они не рекомендовали поднимать шум и обращаться в полицию. Но со временем потерпевшие поняли, что их обманули.

Реклама платформы Anyunboxing.com была масштабной: привлекались блогеры, проводились уличные промоакции, в коридорах некоторых государственных учреждений даже размещались рекламные материалы сайта. Домен был зарегистрирован 15 февраля 2025 года. Компания утверждала, что ее партнерами являются не только известные банки и компании Азербайджана, но и мировой гигант Amazon. На платформе были размещены ИНН, а также флаги Азербайджана и Великобритании. Потерпевшие даже не допускали мысли, что могут быть так жестоко обмануты. Однако регистрация компании в Великобритании или наличие ИНН в Азербайджане вовсе не подтверждают надежность или законность ее деятельности. Это лишь формальные процедуры учета и регистрации. Бабаев рассказал: «Цена подарочных коробок начиналась от 20 манатов. В течение 30 дней смотришь рекламу, которая длится всего несколько секунд, и в конце месяца получаешь 10 манатов. Новым пользователям дополнительно выплачивают 6 манатов. Деньги поступают на счет в системе». Разумеется, на начальном этапе мало кто соглашается на прибыль в размере 16 манатов. Цена подарочной коробки постепенно растет, и каждый раз обещаются более крупные доходы. Например, коробка стоимостью 175 манатов якобы могла приносить 8 манатов 50 гяпиков в день. Участникам также предлагали «стопроцентно выигрышное» колесо удачи — вложив 100 манатов, можно было получить 200. Бабаев отметил, что на счете сайта у него осталось около 2500 манатов. Месяцами он не выводил ни маната, потому что, как и остальные, был нацелен на большие заработки. Хотя деньги, которые он вложил в сайт, были его зарплатой, полученной тяжелым трудом. После обращения в компанию он узнал, что число обманутых исчисляется сотнями. Кто‑то заложил дом в банк и взял кредит, кто‑то продал автомобиль, кто‑то вложил в сайт деньги, собранные на приданое.

«Одна мать вложила 15 тысяч манатов, собранных на лечение больного ребенка, чтобы заработать больше. Ребенок лежачий, денег на лекарства не осталось. Студентка вложила в счет на сайте деньги на приданое — 6 тысяч 600 манатов — и боялась возвращаться домой. Таких очень много. Мы все пострадавшие», — сказал Бабаев. Еще одна потерпевшая, не пожелавшая афишировать свое имя, рассказала, что тайно от мужа продала свои золотые украшения и присоединилась к платформе в надежде построить бизнес. Она призналась, что поверила видеороликам в соцсетях, где люди якобы «заработали и купили машину или дом». Позже она узнала, что эти рекламные ролики были направлены на поиск новых жертв, а «счастливчики» — просто фейковые аккаунты. Для создания иллюзии «видимого успеха» использовались смонтированные кадры. Некоторые видео не были монтажом — просто снимали чей‑то автомобиль и говорили: «Я его выиграл». Главная цель — обмануть людей, привлечь их внимание. Например, в одном из таких роликов некая Умбюль Гурбанова якобы получила «суперкоробку» стоимостью 290 манатов и была представлена как победитель, выигравший автомобиль. В ролике утверждалось, что она стала владельцем машины, и она сама подтверждала это в видео. Исследования показывают, что одной из целевых групп платформы были домохозяйки, что подтверждается активным использованием женщин в рекламе. Потерпевшие также называют имя Арзу Мусаевой. По их словам, Мусаева была руководителем менеджеров и давала различные вводящие в заблуждение обещания. Проекты мошеннического типа, подобные Any Unboxing, не являются первыми в Азербайджане. До этого платформы Farmaniya, Crowd‑1 и другие аналогичные структуры собирали средства у граждан под различные обещания, а затем прекращали деятельность. Многие помнят и тех, кто обманывал людей сомнительными «бизнес-проектами». Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана неоднократно выявляло финансовые пирамиды и сомнительные инвестиционные проекты, их организаторы и активные участники были арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Во многих из этих проектов использовались схожие схемы и одинаковые модели «заработка».