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Важное решение по Балтии в Анкаре

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НАТО приняла решение изменить формат миссии Baltic Air Policing, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии. Теперь миссия получила статус воздушной обороны.

О решении, принятом на саммите НАТО в Анкаре, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, миссия Baltic Air Policing официально трансформирована в формат воздушной обороны.

Baltic Air Policing действует с 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Поскольку эти страны не располагают собственной истребительной авиацией, защиту их воздушного пространства обеспечивают союзники по Альянсу.

До настоящего времени главной задачей миссии были обнаружение и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии.

В этом году самолеты НАТО впервые применили оружие в рамках Baltic Air Policing. Над территорией Эстонии и Латвии были сбиты беспилотники, которые, по предварительным оценкам, являлись украинскими и случайно пересекли границу.

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