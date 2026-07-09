Важное решение по Балтии в Анкаре

НАТО приняла решение изменить формат миссии Baltic Air Policing, которая более 20 лет обеспечивает безопасность воздушного пространства стран Балтии. Теперь миссия получила статус воздушной обороны.

О решении, принятом на саммите НАТО в Анкаре, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, миссия Baltic Air Policing официально трансформирована в формат воздушной обороны.

Baltic Air Policing действует с 2004 года, после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Поскольку эти страны не располагают собственной истребительной авиацией, защиту их воздушного пространства обеспечивают союзники по Альянсу.

До настоящего времени главной задачей миссии были обнаружение и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии.

В этом году самолеты НАТО впервые применили оружие в рамках Baltic Air Policing. Над территорией Эстонии и Латвии были сбиты беспилотники, которые, по предварительным оценкам, являлись украинскими и случайно пересекли границу.